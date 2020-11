Coup dur pour « Les Courageuses ». La Cour suprême a refusé lundi d’entendre leur appel afin d’autoriser une action collective contre Gilbert Rozon. Ces femmes qui disent avoir été agressées ou harcelées sexuellement par l’ancien dirigeant de Juste pour rire ne pourront donc pas s’unir pour obtenir réparation.

Louis-Samuel Perron

La Presse

Le plus haut tribunal du pays a annoncé lundi matin le rejet de l’appel du collectif Les Courageuses. Comme c’est toujours le cas, les sages de la Cour suprême n’ont pas justifié leur décision.

La décision partagée de la Cour d’appel du Québec rendue en janvier dernier est donc maintenue. Les juges avaient alors infirmé la décision de la Cour supérieure du Québec en rejetant la demande d’autorisation d’action collective visant l’ancien magnat de l’humour.

L’action collective intentée en 2018 dans la foulée du mouvement #moiaussi visait « toutes les personnes agressées et/ou harcelées sexuellement par Gilbert Rozon » de 1982 à 2016. Les victimes réclamaient plus de 10 millions de dollars pour les dizaines de victimes potentielles.

Or, selon la Cour d’appel, les victimes alléguées de Gilbert Rozon n’avaient pas assez de points en commun pour justifier une action collective. Ainsi, le premier critère de la loi n’était pas rempli, puisque les membres de l’action collective n’auraient pas été victimes de faits « identiques, similaires ou connexes ».

« La nature des gestes varie grandement d’une personne à l’autre. Le contexte n’est pas toujours le même. […] Le présent cas est plutôt une série de fautes alléguées qui auraient été commises sur une période d’au moins 34 ans, chacune ayant sa propre trame factuelle », avait écrit le juge Stephen W. Hamilton de la Cour d’appel du Québec.

Contrairement à la Cour supérieure, le plus haut tribunal de la province n’a pas été convaincu que Gilbert Rozon a utilisé le même modus operandi pour cibler des femmes de son entourage et dans la sphère artistique. Essentiellement, les femmes visées par l’action collective proviennent de plusieurs milieux et n’étaient pas toutes sous l’influence de Gilbert Rozon.

Notons que le rejet de cette demande d’autorisation d’action collective n’empêche pas les plaignantes d’intenter individuellement des recours civils contre Gilbert Rozon. D’ailleurs, la Cour d’appel avait rappelé que le rejet de l’action ne devait pas « nécessairement entraîner un abandon des procédures ou une négation de la responsabilité de [M. Rozon] ».

La dissidence de la juge de la Cour d’appel Dominique Bélanger n’a donc pas suffi pour convaincre la Cour suprême d’entendre l’appel des Courageuses. La juge Bélanger relevait la ressemblance évidente des récits des victimes. Le modus operandi allégué de Gilbert Rozon présentait également « un caractère de similarité » à ses yeux.

Les déboires judiciaires de l’ancien dirigeant de Juste pour rire ne sont toutefois pas terminés. Son procès criminel pour viol et attentat à la pudeur se poursuit jeudi au palais de justice de Montréal pour les plaidoiries de la Couronne. Gilbert Rozon est accusé d’avoir agressé sexuellement une femme en 1980 dans les Laurentides.