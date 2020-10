La Fédération des inventeurs du Québec encore mêlée à une poursuite

Déjà poursuivi pour fraude au criminel, en plus d’être visé par une action collective et des dizaines de plaintes d’inventeurs floués aux petites créances, le président de la Fédération des inventeurs du Québec, Christian Varin, fait face à une nouvelle poursuite de 2,7 millions. Un inventeur soutient que les « représentations mensongères » et le « travail bâclé » de M. Varin ont permis à la multinationale Master Lock de copier sa création sans lui verser la moindre redevance.