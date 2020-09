Le matin du 1er septembre 2018, Simon Brind’Amour réveille son patron avec cette demande bien particulière : « [Il me faut] un chauffeur silencieux ». Une personne « qui ne dit pas un mot », précise-t-il plus tard. Ce matin-là, Simon Brind’Amour venait de tuer sa conjointe Josiane Arguin à coups de queue de billard, selon la Couronne.

Louis-Samuel Perron

La Presse

L’entrepreneur en construction Danny Charbonneau a fait le récit au jury mardi des circonstances qui l’ont poussé à se rendre au poste de police à la suite d’une série de conversations inquiétantes avec Simon Brind’Amour en septembre 2018. « Il était très étrange », a expliqué le témoin de la poursuite, à la troisième semaine du procès pour meurtre au second degré et outrage à un cadavre de Simon Brind’Amour.

Encore endormi, Danny Charbonneau ne comprend pas ce que Simon Brind’Amour veut dire lorsqu’il lui demande un « chauffeur silencieux », ce qu’il refuse de faire. Il associait d’ailleurs cette expression à un « outil ». Un peu plus tard en matinée, Simon Brind’Amour débarque sur le chantier en patins à roues alignées. Il sue à grosses gouttes et dégage une « forte odeur » d’alcool. « Ça me monte au nez », se remémore le témoin.

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DE MONTRÉAL Simon Brind’Amour

Danny Charbonneau décrit un Simon Brind’Amour particulièrement perturbé ce matin-là. Le témoin lui demande alors s’il a « trouvé » quelqu’un et ce qu’il veut dire par un « chauffeur silencieux ». « Quelqu’un avec une auto qui ne dit pas un mot », lui répond Brind’Amour.

En marmonnant, l’accusé lâche certaines phrases sans trop de contexte, relate le témoin : « longue route à faire » et « des coups de poing dans la face le matin, ça marche pas ». Un moment, Brind’Amour lance au témoin : « Tu vas me laisser dans la marde ». L’accusé quitte ensuite le chantier.

Mais, préoccupé, Danny Charbonneau rencontre le lendemain le frère de Simon Brind’Amour, Stéphane, qu’il connaît également. Il lui raconte ses discussions de la veille avec Simon. « J’espère qu’il n’a pas fait quelque chose à sa blonde », lâche alors Stéphane, selon le témoin.

Stéphane appelle alors son frère et met l’appel sur haut-parleur pour que Danny puisse entendre. Questionné sur son état, Simon Brind’Amour répond qu’il « va comme un gars que sa blonde est partie ».

« Troublé », Danny Charbonneau se « pose de plus en plus de questions » et décide de se rendre au poste de police pour rapporter ses préoccupations. Il reçoit entre-temps un message texte de Simon Brind’Amour. « J’ai l’impression qu’il me demande de me taire », dit-il au jury.

« Pour le service que je t’ai parlé, laisse faire, c’est tombé à l’eau, comme on pourrait dire. […] Tu serais bien gentil de tenir ça mort, de ne plus appeler personne SVP », lui écrit Simon Brind’Amour, le 2 septembre en après-midi. Danny Charbonneau dépose quand même une plainte au poste de police.

C’est seulement le 1er novembre 2018 que Simon Brind’Amour a été arrêté par les policiers. Pendant deux mois, l’homme de 38 ans a participé aux recherches pour retrouver sa conjointe, portée disparue. Après cinq heures d’interrogatoire, il a toutefois avoué à l’enquêteur avoir tué sa conjointe le 1er septembre dans leur résidence de Parc-Extension et s’être débarrassé du corps dans les ordures. La dépouille de la femme de 34 ans n’a jamais été retrouvée.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Un morceau de bois trouvé sur le terrain de la maison de Simon Brind’Amour

Le témoin a relaté un autre événement suspect survenu à la mi-août 2018. En voiture avec Simon Brind’Amour, il remarque que ce dernier se frotte les jointures. Il demande donc ce qu’il a aux mains. « Il me répond : "Je lui en ai donné une, elle a brisé ma chaîne’". C’était d’un ton funny », raconte le témoin, nerveux à la barre.

« Pourquoi tu ris ? Ce n’est pas drôle de frapper sa blonde », lui lance le témoin. « Je n’ai pas vraiment eu de réponses », conclut-il.

Le contre-interrogatoire du témoin se poursuit mardi après-midi devant la juge Hélène di Salvo au palais de justice de Montréal. Me Katherine Brabant et Me Louis Bouthillier représentent le ministère public. Me Maxime Raymond et Me David Robert Temim défendent Simon Brind’Amour