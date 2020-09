La mère de famille de Saint-Hubert accusée d’avoir envoyé des lettres empoisonnées à Donald Trump et à des policiers américains a intimé au président de retirer sa candidature à l’élection présidentielle, sans quoi elle menaçait d’envoyer encore plus de poison et « d’utiliser son fusil ».

Vincent Larouche

La Presse

L’acte d’accusation déposé mardi devant un tribunal de Buffalo contre Pascale Ferrier résume les propos que la quinquagénaire aurait tenu dans les sept lettres qu’elle aurait envoyées aux États-Unis, selon le FBI. L’une des missives était adressée personnellement à Donald Trump.

« J’ai trouvé un nouveau nom pour toi : le clown tyran hideux. J’espère que tu l’aimes. Tu ruines les USA et les conduits au désastre. J’ai des cousins américains, donc je ne veux pas les prochains quatre ans avec toi comme président. Abandonne et retire ta candidature pour cette élection », précisait la lettre envoyée à la Maison-Blanche, dans laquelle se trouvait une poudre blanche identifiée en laboratoire comme étant de la ricine, un puissant poison.

« J’ai fait un "cadeau spécial" pour t’aider à prendre une décision. Le cadeau est dans cette lettre. S’il ne fonctionne pas, je trouverai une meilleure recette pour un autre poison, ou je pourrais utiliser mon fusil quand je pourrai venir », aurait ensuite poursuivi la femme.

Pacale Ferrier a finalement été arrêtée dimanche à un poste frontalier qui relie la ville de Buffalo avec l’Ontario. Elle avait une arme à feu chargée à la ceinture et un couteau, toujours selon le résumé du FBI déposé en cour.

Elle aurait avoué elle-même aux agents frontaliers qui l’ont placée en détention qu’elle était recherchée par le FBI pour l’envoi de lettres contaminées à la ricine.

Le FBI ajoute que d’autres lettres ont été envoyées à des services policiers du Texas, où Pascale Ferrier avait été emprisonnée en 2019 après son arrestation pour usage d’un permis de conduire trafiqué et possession illégale d’une arme. Toutes les lettres ont été reçues entre le 15 et le 18 septembre.

Pascale Ferrier doit comparaître devant un juge en fin d’après-midi mardi. Elle sera accusée de menaces de mort envers le président américain, selon les documents de cour.