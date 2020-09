(Ottawa) La Cour suprême du Canada donne son feu vert à l’audition d’une poursuite en diffamation en Ontario, une décision qui devrait clarifier les contours de la liberté d’expression et de la « poursuite-bâillon ».

La Presse Canadienne

Le médecin Howard Platnick avait été embauché par les assureurs pour évaluer les blessures d’accidents de la circulation. À la suite d’un règlement, Maia Bent, l’avocate d’un client, avait critiqué le travail du docteur Platnick.

L’avocate avait fait ces commentaires dans un courriel transmis par le biais de la liste d’envoi de l’Ontario Trial Lawyers Association, dont les membres représentent les personnes blessées dans des accidents de la circulation. Mais le courriel de Me Bent a été éventuellement divulgué aux médias, ce qui a incité le docteur Platnick à réclamer des excuses et une rétractation, puis à poursuivre l’avocate et son cabinet pour diffamation. Il réclamait plus de 16 millions en dommages-intérêts et en perte de revenu.

Me Bent et son cabinet ont obtenu en première instance le rejet de la poursuite, au motif que les commentaires étaient liés à une question d’intérêt public, mais la Cour d’appel de l’Ontario a infirmé cette décision. Dans un arrêt majoritaire (5-4) rendu jeudi, la Cour suprême du Canada conclut maintenant que la poursuite en diffamation intentée par le docteur Platnick n’est pas une poursuite-bâillon et devrait pouvoir suivre son cours.

Dans sa décision, le plus haut tribunal du pays devrait clarifier davantage dans quelles circonstances de telles poursuites en diffamation sont justifiées, en vertu de la liberté d’expression, et à quel moment elles ne visent qu’à faire taire ceux qui dénoncent certaines situations dans l’intérêt public.