(Montréal) Les Québécois qui souhaitent obtenir de l’information juridique peuvent joindre gratuitement au cours de ce week-end des jeunes avocats et notaires bénévoles.

Michel Saba

La Presse canadienne

Plus d’une centaine d’entre eux de partout au Québec sont au bout du fil pour répondre aux questions de la population à l’occasion de la 34e clinique juridique du Jeune Barreau de Montréal (JBM).

L’évènement rassemble des spécialistes de tous les domaines de pratique, dont le droit de la famille, les contrats, le logement, le droit du travail et le droit criminel et pénal.

Les jeunes professionnels axent les appels sur la prévention et la solution des conflits, a expliqué Me Mylène Lemieux, la présidente du JBM.

« Le tribunal, ce n’est pas le seul choix qui s’offre à nous lorsqu’il est question de régler un conflit », a-t-elle insisté en entrevue avec La Presse canadienne, mentionnant entre autres la possibilité d’entamer un processus de négociation.

En plus de contribuer à désengorger le système judiciaire, Me Lemieux estime que l’évènement vise à « rendre la justice simple et accessible […] peu importe où on se trouve au Québec, peu importe notre âge, peu importe notre situation financière ».

La justice est-elle accessible, en général ? « La justice est très accessible », a-t-elle d’abord tranché en rappelant que son organisation tient régulièrement ce genre de consultations juridiques.

Si on insiste sur cette question, Me Lemieux, après un rire empreint de malaise, répond qu’« au Jeune Barreau de Montréal, on ne prend pas nécessairement position là-dessus ».

Les citoyens qui souhaitent joindre un avocat ou un notaire peuvent appeler au 1-844-779-6232 entre 9 h et 16 h.

Les organisateurs affirment avoir reçu en moyenne 1500 appels de citoyens lors des 33 précédents évènements.