Un jeune motocycliste dans la vingtaine est décédé samedi après être entré en collision avec une chaîne, dans le secteur de Franquelin sur la Côte-Nord. La Sûreté du Québec (SQ) a ouvert une enquête dans ce dossier, qui s’ajoute à plusieurs autres accidents mortels impliquant une moto dans les dernières heures.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« D’après nos informations, le conducteur était dans un sentier hors-route non loin de la route 138. Il aurait alors voulu entrer dans un pit de sable, mais n’aurait pas vu la chaîne à l’entrée », explique une porte-parole de la SQ, Béatrice Dorsainville, qui confirme que le décès de l’homme a été constaté sur place.

Rien ne laisse toutefois croire au corps policier que l’alcool ou la vitesse a été impliqué dans l’incident, qui est survenu vers 16 h 30. La moto du jeune homme était de type « semi-route », soit un motocross de petite taille. Aucun autre véhicule n’a été impliqué.

Des agents de la section des enquêtes en collision de la Sûreté du Québec ont été envoyés sur place. Leur investigation devrait faire la lumière sur les circonstances exactes de l’accident dans les prochains jours. L’identité et le lieu de résidence du conducteur n’ont pas été dévoilés.

Un peu plus tôt, samedi, un autre homme âgé de 21 ans a été gravement blessé à la tête après avoir chuté de son motocross, sur la rue Champêtre à Stoke. Il a été transporté en centre hospitalier, mais sa vie n’est pas en danger. « Il ne portait pas de casque, donc c’est sûr que la conduite imprudente pourrait être en cause », relate Mme Dorsainville.

Cinq morts en 24 heures

La Sûreté du Québec a rapporté dans la seule journée de vendredi un total de cinq incidents mortels impliquant des motocyclistes dans la province.

Parmi eux, un motocycliste a perdu la vie après une collision avec un camion-remorque à Saint-Nazaire-d’Acton, en Montérégie. Il s’agit d’Éric Tremblay, 52 ans, originaire de la région. L’accident a impliqué trois motos et un poids lourd à l’intersection du chemin de Saint-Hyacinthe et du rang Brodeur.

La femme qui était au volant du camion a effectué son arrêt obligatoire sur le rang d’Upton, en direction nord, mais n’a pas vu les motos qui étaient déjà engagées sur le rang Brodeur, vers l’est, en reprenant la route. Le second motocycliste a été blessé mais on ne craint pas pour sa vie, alors que le troisième s’en est sorti sans blessure. « Il s’agit d’une zone de 80 km/h », a précisé l’agente Valérie Beauchamp de la SQ.

En début de soirée, vendredi, un motocycliste âgé de 63 ans a aussi perdu la vie lorsqu’il a été happé par une camionnette en sens inverse, à Saint-Jean-sur-Richelieu. La distraction au volant pourrait être en cause dans cette affaire. Un incident est également survenu à Rawdon, où une collision entre un automobiliste qui a fait un demi-tour et un motocycliste a entraîné la mort de ce dernier. Un autre accident impliquant, là encore, une voiture et une moto, a causé le décès d’un jeune motocycliste à Windsor, en Estrie.

Enfin, un motocycliste a perdu la vie après avoir fait un face-à-face avec un camionneur dans les Laurentides, non loin de Mont-Laurier.