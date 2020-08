(Trois-Rivières) La Ville de Trois-Rivières a élargi considérablement l’avis de confinement aux citoyens en raison d’un incendie dans un entrepôt de produits chimiques.

La Presse canadienne

Les résidants de quelque 2000 adresses du secteur de Trois-Rivières-Ouest avaient initialement reçu l’avis de rester à l’intérieur de leur domicile avec les portes et les fenêtres fermées. L’avis a été élargi aux citoyens des secteurs limitrophes de Trois-Rivières et Cap-de-la-Madeleine.

Les flammes ont pris naissance mercredi vers 14 h 10 sur les lieux du groupe Somavrac sur la rue Saint-Joseph, dans le secteur de Trois-Rivières-Ouest. On y entrepose notamment de l’hydrosulfite de sodium, un agent de blanchiment pour les pâtes et papiers, ce qui a forcé l’évacuation des commerces et des entreprises qui se trouvent dans ce secteur industriel.

Selon les premières informations, l’incendie a touché quatre petits conteneurs — chacun ayant environ la taille d’une voiture, selon la ville de Trois-Rivières. Il impliquait alors 3600 kilos du produit, a précisé le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

En fin de soirée, les pompiers étaient sur le point de procéder à l’« extinction finale », mais le feu n’était toujours pas maîtrisé à minuit et la prochaine mise à jour des autorités municipales aux médias n’était prévue que jeudi matin.

Des équipes d’Urgence-Environnement ont été déployées sur les lieux ainsi que des spécialistes du Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec qui ont pour mandat de prélever des échantillons d’air pour en mesurer la qualité.

Les autorités craignaient les risques d’émanations de produits dangereux. Les résidants du secteur situé dans un rayon de 800 mètres étaient d’abord priés de se confiner jusqu’à nouvel ordre.

Les citoyens maintenant visés doivent fermer les portes et fenêtres, boucher les trous d’aération et arrêter la ventilation, précise la ville dans un communiqué.

L’avis de l’Organisation municipale de la sécurité civile et de la Direction de la santé publique visait notamment les personnes ayant des troubles respiratoires, des maladies cardiaques, les personnes âgées et les jeunes enfants.

L’avis de confinement était aussi valable pour toute personne qui sentirait une odeur s’apparentant à des œufs pourris.

L’avis de confinement sera levé lorsque les conteneurs seront éteints et que les tests de qualité de l’air indiqueront des niveaux acceptables.

La municipalité a indiqué qu’un service de téléphonie ciblé a été activé pour informer les résidants de cette consigne. Deux mille appels auraient été effectués. Les policiers ont évacué les commerces et entreprises situées à proximité.

La circulation est interdite dans le secteur et les autorités demandent d’éviter les déplacements dans les environs.

Sur son site web, le groupe Somavrac indique se spécialiser dans l’arrimage, l’entreposage, la manutention et la transformation, le transport et la distribution de produits chimiques pour diverses industries.

Selon la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, l’hydrosulfite de sodium est une matière autoéchauffante qui peut s’enflammer. Au contact de l’eau, il libère des gaz toxiques en cas d’inhalation. Il peut provoquer une irritation des yeux.