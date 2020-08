Un camion-citerne transportant environ 5000 litres de produits pétroliers a pris feu tôt lundi matin, sur la route 223, entre Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, entraînant le déversement d’une partie importante de sa cargaison dans la rivière Richelieu.

Suzanne Colpron

La Presse

Le feu a pris naissance vers 5 h 30 du matin dans un pneu du camion. Il s’est ensuite propagé au réservoir du camion, ce qui a provoqué un gros incendie dont l’épaisse fumée noire était visible de très loin.

« Les pneus de camions comme ça, quand ça brûle, ça fait un gros incendie, ça dégage beaucoup de chaleur », explique Sylvain Labrecque, directeur adjoint aux affaires internes de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu.

« De concert avec Environnement Québec, on a pris la décision de ne pas tout mettre en place pour éteindre le feu du camion, ajoute-t-il. On voulait plus que les hydrocarbures se consument plutôt que d’aller dans l’environnement. »

Les opérations pour récupérer le maximum de produits pétroliers dans la rivière ont pris fin vers 13 h, plus de sept heures après le début de l’accident.

« On a installé des estacades pour essayer de retenir le plus possible les hydrocarbures qui sont à la surface de l’eau. Environnement Québec a fait venir des compagnies pour aspirer les produits. Finalement, ils ont arrêté les opérations parce que les quantités n’étaient pas assez significatives. Ils aspiraient plus de l’eau que des hydrocarbures », précise M. Labrecque.

Les produits non récupérés ont été emportés par le courant, puissant dans la rivière Richelieu. Selon le directeur adjoint de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu, les produits vont se rendre dans le fleuve et « ça va tout se diluer ».

En tout, 16 pompiers se sont rendus sur les lieux. Ils n’ont pas combattu le brasier, mais ont assuré la sécurité des lieux en établissant un périmètre.

Le conducteur du camion n’a pas été blessé.