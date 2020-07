Le père de deux fillettes portées disparues mercredi est activement recherché après la découverte de deux « personnes inanimées » dans un secteur boisé de Saint-Apollinaire. La Sûreté du Québec a confirmé en fin d’après-midi la mort des deux enfants.

Mayssa Ferah

La Presse

Janie Gosselin

La Presse

La tension est vive dans le secteur de Saint-Apollinaire et Saint-Agapit, où le fugitif aurait été momentanément repéré par les policiers, vers 19 h. Ils auraient ensuite perdu sa trace et seraient sortis du boisé pour lâcher l’escouade canine. « Sortez du bois! Ne rentrez plus dans le bois ! Il est dans le bois! », hurlaient les policiers observés par La Presse. Un drone a été déployé pour localiser le suspect, qui n’a pas encore été intercepté.

« Nous sommes dans un secteur névralgique », a expliqué Ann Mathieu, porte-parole de la SQ, aux journalistes rassemblés près du périmètre de sécurité. Elle n’a toutefois pas confirmé que le suspect a été repéré et parle plutôt d’un déplacement policier, alors qu’une véritable chasse à l’homme se joue depuis quelques heures.

Francis Allard, résidant de Saint-Nicolas, pense avoir aperçu le suspect samedi à 14 h 40, un moment qui n’a duré qu’une fraction de seconde, dit-il. Son témoignage a mené les enquêteurs dans le boisé en bordure du rang Bois-Joly.

« Je l’ai vu près du sentier. Quand il m’a vu, il est parti en courant et j’ai trouvé ça louche. Il portait des vêtements foncés », raconte M. Allard. Sa fille de sept ans est dans la même classe que la petite Romy Carpentier. « Quand elle a vu son visage à la télé, elle m’a dit “regarde papa c’est Romy”. C’est sûr qu’en tant que père ça me touche. »

La SQ a invité la population à contacter immédiatement les forces de l’ordre si l’homme de 44 ans est vu. « On ne connaît pas l’état d’esprit dans lequel il se trouve », a précisé Ann Mathieu, soulignant que la vigilance des citoyens est importante.

Recherches

« Il y avait énormément d’émotions dans les recherches, car on parle de jeunes enfants. C’est venu chercher tout le monde », décrit Marie Cauchon, coordonnatrice en recherche et sauvetage pour l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS), sur place depuis mercredi soir.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Marie Cauchon, coordonnatrice en recherche et sauvetage pour l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage

Il est rare que des équipes structurées de bénévoles recherchent aussi intensivement et aussi longtemps, ajoute-t-elle.

La découverte des corps inanimés des deux fillettes et la confirmation de leur décès ont mis fin aux recherches des bénévoles. Mais la chasse à l’homme pour localiser Martin Carpentier se poursuit.

De nombreux bénévoles ont été démolis par la funeste découverte. « C’est un dossier délicat, une alerte AMBER, ce n’est pas rien. Les gens avaient des attentes et il y a eu beaucoup d’émotions », poursuit la sergente.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE 1 /4







À l’intersection du rang Bois-Joly et de la route Des Ruisseaux, des dizaines de personnes retiennent leur souffle sous une pluie intermittente. Les hélicoptères survolent le secteur.

Les policiers ont avisé les occupants du camping Domaine de Lachute de surveiller les environs. Ils ont même vidé les roulottes.

La SQ travaille en collaboration avec les Forces armées et les services de police de Québec et Lévis.

Les résidants du coin, installés devant leurs domiciles, observent le va-et-vient des policiers en VTT et des chiens renifleurs.

Jean-Simon Théberge s’est aussitôt rendu sur place quand il a eu vent de la présence policière accrue dans le secteur. « La mère des deux victimes est éducatrice à mon école secondaire. Je lui parle souvent et ça m’a touché. Tout le monde aurait souhaité que ça se passe autrement », dit l’élève de secondaire 5.

Samedi matin, un hélicoptère des Forces armées canadiennes s’était joint à celui de la Sûreté du Québec pour survoler le secteur. Une équipe équestre avait aussi été ajoutée aux patrouilleurs à pied, en quad, aux escouades canines et aux bénévoles déjà présents, avait spécifié la porte-parole de la SQ.

« C’est un secteur très large, boisé », avait-elle précisé.

Les policiers ont récupéré divers objets dans les bois, mais ne pouvaient pas dire s’ils étaient reliés à la disparition de l’homme et de ses filles.

En avant-midi, la SQ gardait bon espoir de retrouver vivants les trois disparus.

Des résidants du secteur ont indiqué à La Presse avoir entendu des cris dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le véhicule de Martin Carpentier a été retrouvé vers 21 h 30 mercredi dernier, après une sortie de route sur l’autoroute 20. Le père et ses filles ont été vus pour la dernière fois une heure plus tôt, dans un dépanneur du secteur Saint-Nicolas, à Lévis.

Réactions

Le premier ministre du Québec, François Legault, a réagi sur Twitter, se disant « bouleversé, sans mots ». Il a remercié les policiers, équipes spécialisées et bénévoles présents sur le terrain.

« Une mère vit pour ses enfants, et leur survivre est un drame qu’aucun mot ne saurait traduire », a pour sa part écrit la vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault.