(Longueuil) La police demande l’aide de la population pour capturer un suspect de voies de fait qui a infligé à sa victime des blessures qui lui laisseront des séquelles permanentes.

La Presse canadienne

L’incident s’est produit dans la nuit du 13 mars dernier, vers 1 h 35, dans un bar de Longueuil situé sur le boulevard de la Grande-Allée, dans le secteur Saint-Hubert.

L’homme recherché par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a la peau blanche, est âgé entre 30 et 40 ans et s’exprime en français.

Lors de l’agression, il était coiffé d’une casquette de couleur foncée et pâle avec un logo rectangulaire, avec de l’écriture du côté gauche et à l’arrière. Il était vêtu d’un manteau de couleur beige avec intérieur blanc, d’espadrilles de couleur foncée de marque VANS et d’un chandail en coton ouaté avec capuchon de couleur foncé avec une inscription sur la poitrine.

Toute information concernant ce suspect peut être transmise de façon anonyme en composant le 450-463-7211.