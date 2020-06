(Granby) Neuf personnes ont été arrêtées et des saisies ont été effectuées lors du déploiement récent d’une opération policière de l’Escouade régionale mixte Estrie (ERM) en Montérégie et en Estrie.

La Presse canadienne

Selon la police, ces malfaiteurs regroupés en réseau étaient actifs notamment dans la distribution de cocaïne et de méthamphétamine dans les secteurs de Granby, Cowansville, Bedford, Farnham, Lac-Brome et Waterloo. Ils étaient liés à des bandes de motards criminalisés.

Les sept hommes et deux femmes âgés entre 28 et 62 ans ont été arrêtés entre les 8 et 15 juin derniers. Ils ont déjà comparu en cour et reviendront devant le tribunal à une date ultérieure au palais de justice de Granby et à celui de Saint-Hyacinthe pour faire face à divers chefs d’accusation.

L’ERM précise que les arrestations font suite à cinq perquisitions menées en mars dernier et une sixième le 11 juin. De la drogue, des armes, des véhicules et de l’argent comptant ont été saisis.

L’enquête sur cette affaire avait été amorcée en juin 2019 grâce à des informations transmises par le public.