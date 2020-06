Un important trafiquant lié à la mafia libéré sous fortes conditions

Un individu lié à la mafia et condamné à l’une des plus longues peines pour trafic de drogue à avoir été prononcées au Québec vient d’être libéré d’office sous de sévères conditions, en raison des forts risques de récidive, craignent son agent de libération et les commissaires aux libérations conditionnelles.