(Toronto) Le procès d’un homme accusé d’avoir utilisé une camionnette pour tuer 10 passants sur un trottoir de Toronto aura lieu cet automne.

La Presse canadienne

Alek Minassian fait face à 10 chefs d’accusation de meurtre et 16 chefs d’accusation de tentative de meurtre.

Le juge John McMahon a indiqué que le procès de quatre semaines commencera le 9 novembre et se fera sans jury.

Le procès d’Alek Minassian devait commencer le 6 avril, mais a été remis en raison de la pandémie de la COVID-19.

PHOTO ARCHIVES Alek Minassian

Quelques heures avant de passer à l’acte, Alek Minassian avait déclaré à la police qu’il souhaitait se venger contre la société après des années à voir ses avances auprès de femmes être refusées.

Le juge a affirmé que le procès servira à déterminer l’état d’esprit d’Alek Minassian au moment de l’attaque, et non à savoir s’il est la personne ayant commis le geste ou non.

Tôt en mars, Alek Minassian avait admis en cour qu’il avait planifié et effectué l’attaque.