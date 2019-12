Une personne est morte, samedi après-midi, coincée dans son véhicule en feu après avoir percuté un poteau électrique sur la route 203, à Havelock, en Montérégie.

Janie Gosselin

La Presse

Le décès de la personne a été constaté sur place, a précisé la sergente Marie-Michèle Moore, de la Sûreté du Québec. On ignore pour l’instant l’âge ou le sexe de la victime ; la dépouille a été envoyée au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale pour tenter d’en apprendre plus sur son identité et les causes possibles de la collision.

Selon les premières informations de la SQ, le véhicule a fait une sortie de route un peu avant 12 h 30, alors qu’il circulait en direction sud sur la route 203. Il a terminé sa course en percutant un poteau électrique et aurait ensuite pris feu.

Aucune autre personne ne se trouvait à bord et aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident. L’enquête se poursuit pour établir les causes de la collision.