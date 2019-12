C’est un homme de la région de Québec qui serait dans la ligne de mire de la police de Longueuil dans une enquête que celle-ci mène depuis plus d’un an relativement à l’espionnage de personnalités publiques sur leur téléphone cellulaire.

C’est un homme de la région de Québec qui serait dans la ligne de mire de la police de Longueuil dans une enquête que celle-ci mène depuis plus d’un an relativement à l’espionnage de personnalités publiques sur leur téléphone cellulaire.

Daniel Renaud

La Presse

C’est le réseau TVA qui a sorti en primeur la nouvelle mardi soir, selon laquelle un individu aurait piraté des dizaines de téléphones cellulaires de vedettes, dont l’animatrice Véronique Cloutier et des joueurs du Canadien de Montréal.

La police de Longueuil a refusé de confirmer la tenue de cette enquête. Par contre, des sources ont corroboré l’existence de l’investigation, qui dure depuis plus d’un an, et certifié que des perquisitions avaient été faites il y a quelques semaines.

Elles ont expliqué la durée de l’enquête par les délais pour l’obtention des autorisations judiciaires et l’arrêt Jordan de la Cour suprême, qui a incité la police à changer ses façons de faire et à rassembler toute la preuve avant qu’un suspect soit arrêté et accusé.

On ignore comment le suspect s’y serait pris pour pirater le téléphone cellulaire de ses victimes et ce à quoi il aurait eu accès.

Accès à iCloud

Selon une source, le pirate aurait eu accès au nuage iCloud de ses victimes et à des photos et vidéos de ces dernières, et son objectif n’aurait pas été d’extorquer de l’argent aux personnalités visées, mais ces informations n’ont pas été confirmées par la police de Longueuil.

D’après nos informations, outre Véronique Cloutier, son conjoint, l’humoriste Louis Morissette, aurait également été visé par le suspect, mais le couple s’est refusé à tout commentaire mardi, pour ne pas nuire à l’enquête.

— Avec la collaboration de Véronique Lauzon

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.