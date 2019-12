Intimidation à VICE : le leader d'un groupe d’extrême droite en cour

Sept hommes masqués et le leader du groupe d’extrême droite Atalante sont entrés dans les locaux du média montréalais VICE avec des fleurs et ont semé la pagaille en distribuant des tracts aux journalistes. Un geste d’intimidation et de harcèlement à l’endroit des reporters, entend prouver lundi la Couronne au procès de Raphaël Lévesque.