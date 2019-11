(Sherbrooke) Cinq suspects ont été arrêtés mercredi à Sherbrooke lors d’une opération policière qui a permis deux perquisitions dans des résidences de la rue Ball et de la rue de Montréal, au centre-ville de Sherbrooke.

La Presse canadienne

Il s’agit de quatre hommes âgés de 27, 34, 37 et 54 ans et d’une femme de 49 ans. Ils pourraient être accusés de possession de cocaïne et de méthamphétamines pour des fins de trafic, de trafic de ces deux drogues, de bris d’engagement et de possession d’armes.

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) signale que l’enquête dans cette affaire a débuté il y a quelques mois. Il semble que le lieu de perquisition de la rue Ball servait de point de vente pour plusieurs types de stupéfiants.

Lors de l’opération, les agents de police ont notamment saisi de la drogue, de l’argent, un pistolet à impulsions électriques, des téléphones cellulaires, des listes téléphoniques et des listes de comptabilité.

La police de Sherbrooke signale que l’escouade canine de la Sûreté du Québec (SQ) et un enquêteur de la Régie de police de Memphrémagog ont participé à l’opération.