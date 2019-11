Lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois, Francesca Caroli portait des bottes d’hiver noires de marque Sorel, un chandail avec débardeur noir et des leggings noirs.

Le Service de police de la Ville de Montréal a demandé l’aide du public pour retrouver une femme de 46 ans portée disparue.

Janie Gosselin

La Presse

Les enquêteurs ont dit avoir des raisons de craindre pour la sécurité de Francesca Caroli. La quadragénaire a été vue pour la dernière fois le 20 novembre, en soirée, mais n’a donné aucune nouvelle depuis, ce qui est contraire à ses habitudes.

La femme mesure 1,68 m (5 pi 6 po) et père 63,5 kg (140 lb). Elle a les cheveux et les yeux bruns. Elle a un grain de beauté près du nez, sur le côté droit de son visage, et un tatouage de papillon au bas de l’abdomen.

Lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois, elle portait des bottes d’hiver noires de marque Sorel, un chandail avec débardeur noir et des leggings noirs.

Francesca Caroli pourrait fréquenter des commerces et restaurants de L’Île-des-Soeurs.

Toute personne ayant de l’information concernant sa disparition peut communiquer avec le 911, le service de police local ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.