Un septuagénaire est mort après une sortie de route survenue un peu avant midi trente vendredi, sur la rue Price à Saguenay dans l’arrondissement Jonquière.

La Presse canadienne

Le conducteur, qui était seul à bord, se dirigeait en direction de Shipshaw lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule.

Selon le Service de police de Saguenay, l’homme de 72 ans était conscient à l’arrivée des secours, mais son décès a été constaté au centre hospitalier.

« Au début il répondait à nos questions, mais tranquillement il devenait de plus en plus confus et il avait de la misère à respirer », a raconté un agent du Service de police de Saguenay à La Presse canadienne.

Une enquête est en cours pour tenter de déterminer les causes exactes de l’accident.