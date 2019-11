Violente agression: «Je pourrais découper les membres de ton corps»

Une adolescente de 15 ans victime d’une violente et sordide agression par son ex-copain dans la vingtaine, le printemps dernier à Montréal, a été sauvée in extremis par un passant. Gerald Gauthier-Guitard a étranglé, battu, traîné au sol et menacé de démembrer avec une scie sa victime qui venait pourtant de lui sauver la vie.