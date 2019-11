Marc-Olivier Perron est accusé d’avoir, le 19 mars 2016, utilisé frauduleusement un ordinateur de la police de Longueuil, et d’abus de confiance pour avoir accédé a des informations « protégées C » et d’avoir copie ces informations.

En mars 2016, un policier de la police de Longueuil a volé des informations « qui auraient pu mettre en péril la vie d’informateurs ».

Daniel Renaud

La Presse

C’est ce qu’a déclaré la procureure de la Poursuite, Me Genevieve Beaudin, à l’ouverture mardi matin du procès devant jury de Marc-Olivier Perron, au palais de justice de Longueuil.

Perron est accusé d’avoir, le 19 mars 2016, utilisé frauduleusement un ordinateur de la police de Longueuil, et d’abus de confiance pour avoir accédé a des informations « protégées C » et d’avoir copié ces informations.

En mars 2016, M. Perron, qui était affecté à des tâches administratives, travaillait au Bureau d’analyse des renseignements criminels de la police de Longueuil, le BARC, où sont acheminées toutes les informations recueillies par les policiers et où se trouvent les renseignements sur les informateurs.

Sa tâche était de prendre les messages laissés sur la ligne info Azimut, en faire des résumés, valider les informations et les verser dans les banques de données de la police.

Il a travaillé de jour le 17 mars 2016.

Mais le soir, à 20h48, M. Perron est entré dans les bureaux du BARC, a passé 73 minutes à l’ordinateur d’une collègue responsable du module de contrôle des informateurs et a mis des renseignements sur un support informatique, selon Me Beaudin.

Il a été arrêté le 7 avril suivant et les enquêteurs ont retrouve une carte mémoire contenant des renseignements protégés C dans un sac a dos

Très secrètes

Mardi matin, son ancien patron et inspecteur à la police de Longueuil, Régis Audet, a expliqué que les informations protégées C sont classées « très secrètes » et sont seulement connues par un nombre très restreint de personnes.

Il a expliqué que le 18 mars 2016, il a demandé aux ressources humaines de lui fournir un relevé de tous les employés qui franchissent la porte du BARC et a constaté que M. Perron s’y était rendu en soirée la veille alors qu’il n’avait pas annoncé son intention d’accomplir des heures supplémentaires.

L’inspecteur Audet a visionné les images d’une caméra et observe la présence de M. Perron dans les locaux. Celui-ci s’est retrouvé hors champ de la caméra durant de longues minutes, dans un secteur où se trouvait le bureau de la responsable du module de contrôle des informateurs.

Cela a inquiété M. Audet et il a prévenu ses patrons.

Ceux-ci lui ont fait six demandes ; vérifier auprès du service informatique si les trois ordinateurs hors champ de la caméra avaient été utilisés, obtenir l’adresse de Perron, vérifier son horaire de travail du 17 mars, vérifier les bureaux sur lesquels reposaient les trois ordinateurs hors champ, bloquer les accès de Perron durant la fin de semaine et enfin, vérifier son dossier de crédit.

« Je savais que l’un des bureaux était celui de la policière qui contrôlait les renseignements sur les informateurs et qu’il aurait pu mettre la main sur des informations sensibles. Est-ce qu’il aurait pu vouloir les vendre ? On a vu ce qui s’est passé au SPVM avec Ian Davidson et Benoit Roberge. On voulait savoir s’il avait des difficultés financières », a raconté l’inspecteur Audet.

Apres vérification, Marc-Olivier Perron n’avait pas de problèmes financiers.

Le témoignage de M. Audet se poursuit mardi après-midi.