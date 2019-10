Une douzaine d’individus ont été arrêtés cette semaine par la police dans le démantèlement d’un réseau de présumés trafiquants de drogues liés aux Hells Angels.

Daniel Renaud

La Presse

Dix des suspects, tous des hommes âgés entre 39 et 68 ans, ont été accusés de différents chefs liés au trafic de stupéfiants, mardi, au Palais de justice de Montréal. L’un d’eux fait également face à une accusation de recel des produits de la criminalité. Leur enquête sur remise en liberté a été reportée à mercredi, pour la forme. Deux femmes ont également été appréhendées et comparaîtront sur promesse.

Les suspects ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête baptisée Pacson, visant une branche de trafic de stupéfiants supposément contrôlée par le Hells Angels de Montréal David Lefebvre. Ce dernier n’a toutefois pas été appréhendé mardi. Il aurait cependant été en possession d’un médicament durant l’enquête. Il fait face à une accusation en vertu de la loi sur les drogues et aliments et comparaîtra par voie de sommation.

Durant leur enquête, les policiers de l’Escouade nationale de répression du crime organisé, aidés de leurs collègues de l’Escouade régionale mixte (ERM) Rive-nord, ont mis la main sur plus de 20 kilogrammes de cocaïne, plus de 300 000 $ canadiens, dix armes à feu et des armes prohibées et plus de 3000 comprimés de méthamphétamine.

Les 23 mai et 2 juin derniers, les enquêteurs avaient effectué une série de perquisitions, notamment à la résidence de David Lefebvre et dans au moins une de ses places d’affaires, un commerce de vente et de location de véhicules usagés à Laval.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Les 23 mai et 2 juin derniers, les enquêteurs avaient effectué une série de perquisitions dans au moins une des places d’affaires de David Lefebvre, un commerce de vente et de location de véhicules usagés à Laval.

David Lefebvre est une étoile montante chez les Hells Angels de Montréal. Il est soupçonné de contrôler le trafic de stupéfiants dans le sud-ouest de la métropole. Il était l’un des hommes d’honneur lors du mariage du Hells Angels de la section de Montréal, Martin Robert, dans une somptueuse salle de réception du centre-ville, en décembre dernier.

Liste des suspects appréhendés

Marc Vincent, 46 ans, Roxton Pond

Sylvain Lefebvre, 51 ans, Montréal

Roger Chaput, 68 ans, Roxton Pond

Mario Motta, 46 ans, Montréal

Antonio Cléri, 45 ans, Montréal

Stéphane Lamoureux, 44 ans, La Prairie

Michael Robidoux, 44 ans, Montréal

Stéphane Daigle, 50 ans, Roxton Pond

Sébastien Croteau, 39 ans, Montréal

Mathieu Reeves, 43 ans, Saint-Constant

Solange Laplante, 62 ans, Montréal

Nathalie Pitre, 46 ans, Montréal

