Il dit avoir soigné le golfeur Tiger Woods, le basketteur Shaquille O’Neal, le skieur Jean-Luc Brassard et le hockeyeur Vincent Lecavalier. Mais hier, celui qui se décrit comme un « spécialiste en orthèse plantaire corrective », le Québécois Marc Cormier, a plaidé coupable à trois des cinq chefs d’accusation de pratique illégale de la médecine qui pesaient contre lui.

Ariane Lacoursière

La Presse

L’homme, qui exploite trois cliniques — à Montréal, à Gatineau et au Texas —, devra payer 16 375 $ d’amende pour avoir agi de manière à laisser croire qu’il était médecin, pour avoir posé un diagnostic et pour avoir déterminé un traitement lors de la visite surprise d’un enquêteur du Collège des médecins, le 8 octobre 2018.

Au cours des dernières années, Marc Cormier a beaucoup fait parler de lui. Dès 2002, un article dans le quotidien Le Droit mentionnait qu’il avait traité le skieur acrobatique Jean-Luc Brassard et le patineur artistique Elvis Stojko.

Dans les années suivantes, M. Cormier serait parvenu à faire sa place dans le circuit de la PGA, où il aurait soigné de nombreux golfeurs.

Dans un article publié en 2009 dans Le Journal de Québec, M. Cormier disait avoir créé et conçu des orthèses pour de nombreux joueurs de la PGA, dont Fred Couples, Jim Furyk et Vijay Singh. Dans l’article, on décrivait Marc Cormier comme un « spécialiste en biomécanique et entraîneur de positionnement sur le circuit de la PGA » qui « fait ses examens de jour, construit les orthèses durant la nuit et les livre le lendemain sur le terrain ».

En 2012, un article dans Le Droit rapportait que Marc Cormier avait travaillé avec Tiger Woods.

« Tiger a été opéré au genou, donc il a boité pendant un certain temps. Et c’est ce qui a causé un léger affaissement de son pied droit. Donc, j’ai travaillé avec lui pendant trois week-ends à Jupiter Island, en Floride, où il habite, et nous avons réglé le problème », disait M. Cormier.

Dans la ligne de mire de l’Ordre des podiatres

Directrice générale de l’Ordre des podiatres du Québec, Martine Gosselin dit que Marc Cormier est dans la ligne de mire de l’ordre depuis des années. Car l’homme n’est ni podiatre ni orthésiste. Il ne peut donc pas prescrire une orthèse ou en concevoir.

Si elle dit avoir vu les affirmations voulant que maints athlètes de haut niveau aient reçu les services de Marc Cormier, Mme Gosselin dit qu’il est « extrêmement difficile de distinguer le vrai du faux ».

Ces prétentions n’étaient également pas suffisantes pour servir de preuve dans une procédure judiciaire. Mme Gosselin assure que l’Ordre des podiatres, qui collabore avec le Collège des médecins, continuera d’avoir à l’œil M. Cormier.

De retour dans la PGA

Sur son site internet, Marc Cormier se décrit comme un « spécialiste en orthèse plantaire corrective, en posture et aussi dans le renforcement du bas du dos et la région abdominale. Il soigne aussi les douleurs aux pieds, aux genoux, aux hanches et au dos ».

C’est notamment pour avoir diagnostiqué un problème de santé à un patient, qui était en fait un enquêteur du Collège des médecins, que Cormier a été épinglé. Le Collège n’a pas pu donner plus de détails, hier, sur les faits reprochés à M. Cormier, étant donné le plaidoyer de culpabilité qu’il a enregistré.

À sa sortie de la salle d’audience au palais de justice de Montréal, Marc Cormier a dit à La Presse qu’il ne croyait pas que cette sanction du Conseil de discipline du Collège des médecins allait nuire à sa pratique.

Ça ne devrait pas trop lui nuire parce que je m’en vais vers les États-Unis pratiquer. Je retourne sur le circuit de la PGA Tour. Marc Cormier

La PGA n’a pas rappelé La Presse, hier, pour confirmer si M. Cormier travaillait ou avait déjà travaillé pour l’organisation dans le passé.

Des messages laissés à Vincent Lecavalier ainsi qu’à l’agent de Tiger Woods restaient sans réponse au moment de publier, hier.

Jean-Luc Brassard a quant à lui confirmé que Marc Cormier lui avait fabriqué des orthèses vers 1997 pour soigner une blessure au talon gauche qui l’empêchait de skier des bosses. « Je suis forcé d’admettre qu’il m’a fait du bien », affirme M. Brassard, qui possède encore les orthèses, qu’il utilise toujours pour skier.

Le médaillé d’or en ski de bosses aux Jeux olympiques de 1994 dit ne pas avoir revu Marc Cormier depuis 20 ans. Il affirme avoir été surpris par la situation actuelle.

Séjour en prison

Ce n’est pas la première fois que Marc Cormier se retrouve devant les tribunaux. En mai 2016, il a écopé d’une peine de six mois de prison pour avoir participé à l’évasion d’une garde légale de son fils, qui était accusé de voies de fait graves.

En février 2017, Marc Cormier a publié un communiqué dans lequel il disait avoir été invité à la cérémonie des Grammy Awards. « La biomécanique, une discipline émergente, attire l’attention des grands producteurs de films et des grandes vedettes d’Hollywood cette année, pouvait-on lire dans le communiqué. […] Les studios se tournent vers l’expert le plus demandé au monde, Marc Cormier, pour tirer avantage des soins qu’il a toujours prodigués aux légendes du sport comme Shaquille O’Neal, Jean-Luc Brassard, Simon Gagné, Vincent Lecavalier, Tom Lehman, Arnold Palmer, Tiger Woods et bien d’autres. »

Dans le même communiqué, Marc Cormier a écrit que « ses méthodes permettent d’éliminer presque complètement les douleurs aux pieds, aux chevilles, aux jambes et au dos (sciatalgie), et c’est ce qui a attiré l’attention des grands studios. Des vedettes comme John Travolta, Samuel L. Jackson et Halle Berry ont bien pris note des miracles que Marc Cormier a accomplis dans le monde du sport et ils ont compris en quoi ils pourraient en tirer avantage eux aussi ».