Selon la GRC, l’accident s’est produit sur une autoroute près de Beauval en fin d’après-midi vendredi et que l’état de la route était mauvais, avec des sections boueuses et recouvertes de glace.

(Beuval) Un ambulancier et deux enfants sont décédés à la suite d’une collision entre une ambulance et un camion sur une autoroute recouverte de glace dans le nord de la Saskatchewan.

La Presse canadienne

Selon la GRC, l’accident s’est produit sur une autoroute près de Beauval en fin d’après-midi vendredi et que l’état de la route était mauvais, avec des sections boueuses et recouvertes de glace.

Les policiers ont indiqué qu’homme qui se trouvait dans l’ambulance – l’une des deux personnes à bord du véhicule – est décédé après avoir été conduit à l’hôpital.

Un jeune garçon et une bambine, qui étaient parmi les cinq personnes présentes dans le camion, sont également décédés après qu’ils aient été conduits à l’hôpital.

La Saskatchewan Health Authority a confirmé par voie de communiqué que la personne décédée qui se trouvait à bord de l’ambulance était un paramédic.

Le communiqué de presse révélait que l’ambulance répondait à un appel à ce moment-là.

« Nos pensées et nos condoléances les plus sincères vont à tous les patients, personnes et familles qui ont été impliqués et touchés par ce tragique accident », ajoute le communiqué, notant que les autorités de la santé s’efforçaient de fournir de l’aide en matière de santé mentale à ceux qui en ressentent le besoin.

« Les membres du personnel des services médicaux d’urgence prennent des risques pour aider les autres. C’est donc déchirant lorsqu’ils sont victimes d’un tel accident. »

L’autorité sanitaire a déclaré qu’elle ne divulguerait pas d’informations supplémentaires pour le moment afin de protéger la vie privée des personnes impliquées.

Beauval est une communauté rurale située à environ 350 kilomètres au nord de Saskatoon.