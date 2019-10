Trois anciens membres de l’état-major de la Sûreté du Québec ont été acquittés lundi d’accusations de fraude, de vol et d’abus de confiance au terme de deux ans et demi de procès. Une victoire implacable pour l’ex-directeur général de la SQ Richard Deschesnes, l’ex-directeur adjoint Steven Chabot et l’inspecteur-chef Alfred Tremblay.

Louis-Samuel Perron

La Presse

L’ancien grand patron de la SQ a utilisé le fonds secret de la police provinciale pour verser 167 931 $ à son bras droit Steven Chabot et 79 887 $ à l’officier Alfred Tremblay en 2010. Selon la poursuite, les trois hommes avaient utilisé le fonds secret pour éviter toute reddition de compte. Les accusés ont fait valoir que les dépenses secrètes d’opérations étaient utilisées pour toutes sortes de raisons à l’époque et niaient toute intention criminelle.

La juge Josée Bélanger a adhéré à l’essentiel du témoignage de Richard Deschesnes et a conclu que les ententes entre les accusés étaient « légitimes » et dans « l’intérêt ultime » de la SQ, même si elles n’étaient pas « nécessairement légales ». « La conclusion est que les ententes, de même que l’utilisation des DSO, s’apparentent à de mauvaises pratiques administratives », a conclu la juge.