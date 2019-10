Le jury a tranché : Ugo Fredette a été déclaré coupable samedi des meurtres au premier degré de Véronique Barbe et d’Yvon Lacasse au terme de trois jours de délibérations. Un verdict implacable comme point d’orgue de six semaines de procès au palais de justice de Saint-Jérôme. L’homme de 44 ans écope ainsi automatiquement de la prison à vie et risque maintenant une peine minimale de 50 ans de détention.

Louis-Samuel Perron

La Presse

Des proches des victimes ont éclaté en sanglots au prononcé du verdict dans la salle d’audience. Une femme a même commencé à applaudir lors de l’annonce de la culpabilité d’Ugo Fredette pour la mort de Véronique Barbe. L’accusé, pour sa part, est resté impassible dans le box des accusés.

La Couronne a donc réussi à convaincre les 12 jurés, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité totale d’Ugo Fredette. Le 14 septembre 2017, l’homme de 44 ans a bien eu l’intention de tuer sa conjointe Véronique Barbe et Yvon Lacasse, un septuagénaire croisé pendant sa cavale avec un enfant.

Le témoignage d’Ugo Fredette n’a donc pas réussi à soulever un doute raisonnable dans l’esprit du jury. L’accusé a martelé à la barre des témoins n’avoir jamais eu l’intention de tuer les deux victimes. Il faisait ainsi valoir une défense de « provocation » concernant la mort de Véronique Barbe. Selon sa version, sa conjointe l’a poussé dans l’escalier et l’a ensuite attaqué avec un couteau. L’accusé prétendait également s’être battu avec Yvon Lacasse pour « protéger » un enfant de six ans à la halte routière de Lachute.

Ugo Fredette était incapable d’accepter sa rupture imminente avec sa conjointe des dernières années. Devant deux jeunes enfants, il a ainsi poignardé Véronique Barbe à 17 reprises, avec deux couteaux différents, et l’a abandonné dans la cuisine de leur résidence de Saint-Eustache. Il a pris soin de fermer les rideaux et de barrer les portes avant de prendre la fuite avec un enfant de six ans au volant du camion de son employeur.

Pour en arriver à ce verdict de meurtre au premier degré pour Véronique Barbe, le jury ne devait pas seulement croire à l’intention meurtrière d’Ugo Fredette. Il devait également être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait harcelé criminellement Véronique Barbe ou avait séquestré celle-ci pendant le meurtre. Le jury devait croire unanimement à l’un ou l’autre, ou les deux, pour conclure au meurtre au premier degré.

Environ une heure après avoir tué Véronique Barbe, Ugo Fredette s’est arrêté à une halte routière de Lachute. Il a alors battu à mort Yvon Lacasse dans le stationnement. Huit minutes plus tard, il est reparti avec le véhicule du septuagénaire sans histoire. L’accusé s’est ensuite débarrassé du corps dans un chemin forestier avant de reprendre sa fuite jusqu’en Abitibi. Il a été retrouvé seulement quelques jours plus tard.

Pour le meurtre d’Yvon Lacasse, le jury devait conclure à la préméditation du crime ou à la séquestration de l’enfant pour rendre un verdict de meurtre au premier degré.

La plus longue alerte AMBER de l’histoire du Québec s’est finalement conclue le lendemain par une poursuite policière en Ontario. Mis en joue par deux policiers, Ugo Fredette a alors utilisé l’enfant comme bouclier humain en le menaçant avec un bâton. Les policiers ont dû tirer plusieurs coups de pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser. Il est détenu depuis.

Ugo Fredette est ainsi condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Mais en vertu de la nouvelle loi sur les peines consécutives, le procureur de la Couronne Me Steve Baribeau pourrait demander à la juge Myriam Lachance d’imposer une période de 50 ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle. Ugo Fredette est défendu par Me Louis-Alexandre Martin.