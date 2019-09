Selon la police, les deux suspects auraient sonné à la porte de la victime et dès que celle-ci a ouvert la porte, ils l’auraient violemment attaquée avant de prendre la fuite à pied.

Deux individus impliqués dans un événement au cours duquel deux suspects auraient tenté de s‘en prendre à une jeune femme en se faisant passer pour des livreurs de pizza l’été dernier à Montréal ont été arrêtés ces dernières heures, a appris La Presse.

Daniel Renaud

La Presse

Le crime est survenu le soir du 18 juillet, dans un immeuble à logements situé près de la piscine municipale Annie-Pelletier, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Deux suspects auraient sonné à la porte de la victime et dès que celle-ci a ouvert, ils seraient entrés et l’auraient violemment attaquée avant de prendre la fuite à pied.

Le premier suspect, Jean-Sébastien Cormier, 33 ans, a été arrêté hier. Il a été accusé de séquestration, d’introduction avec effraction et de possession d’une arme automatique de type mitraillette cet après-midi au Palais de justice de Montréal. La poursuite s’est opposée à sa remise en liberté et son enquête sur cautionnement a été reportée à demain.

Selon le SPVM, il serait le suspect principal de cette sordide affaire. On ignore le mobile exact du crime, mais il serait l’ex-conjoint de la victime et aurait orchestré l’événement.

Quant au second individu dont on ignore encore l’identité, il a été appréhendé cet après-midi par les enquêteurs du SPVM et les membres du Groupe tactique d’intervention dans un lave-auto du boulevard des Grandes-Prairies, dans le secteur Rivière-des-Prairies, dans l’est de Montréal. C’est en poursuivant leur enquête que les policiers l’auraient ciblé. Il devrait comparaître demain pour faire face à des chefs liés au trafic d’armes.

Fait à noter, les deux individus qui se seraient fait passer pour des livreurs de pizza et auraient agressé la jeune femme n’ont pas encore été appréhendés. Les enquêteurs demandent l’aide de la population pour les retracer.

ILLUSTRATION SÛRETÉ DU QUÉBEC Le portrait-robot d'un des individus appréhendés.

Les limiers n’ont pas lésiné sur les efforts pour élucider cette agression. Ils ont utilisé plusieurs moyens d’enquête. Ils avaient aussi fait paraître un portrait-robot de l’un des suspects et avaient garé un poste de commandement mobile sur la rue Joffre, près de la rue Notre-Dame, il y a une dizaine de jours.

L’organisme Jeunesse au Soleil a également promis une récompense de 5000 $ à toute personne qui aurait des informations pouvant mener à l’arrestation des suspects.

