Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicitent l’aide du public pour retrouver Tethyana Boyko, 17 ans, qui manque à l’appel.

Mayssa Ferah

La Presse

Elle portait une veste et des souliers lacés au moment de sa disparition.

La jeune fille pourrait se trouver dans les secteurs de Montréal-Nord et de Saint-Henri.

Elle a été vue pour la dernière fois quittant le domicile familial situé à Verdun le 9 septembre 2019. Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa sécurité en raison de ses mauvaises fréquentations.

Elle a la peau blanche, mesure 1,50 cm (4’11’’) et pèse 45,5 kg (99 lb). Elle a les yeux gris et les cheveux châtains. Elle s’exprime en russe, en français et en anglais.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911, son service de police local ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.