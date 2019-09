Le répulsif à ours a été trouvé dans la cour de l’école Alphonse-Desjardins.

Une vingtaine d’élèves ont été incommodés ce matin dans une école primaire quand l’un d’eux a trouvé un répulsif à ours dans la cour d’école.

Mayssa Ferah

La Presse

Les évènements se sont produits à l’école primaire Alphonse-Desjardins Annexe, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

L’enfant serait rentré en contact avec l’objet par hasard et aurait involontairement activé la goupille.

Cet élève et trois autres enfants ont dû être transportés à l’hôpital suite aux vomissements, toux persistantes et brûlements aux yeux provoqués par l’exposition accidentelle à la substance toxique. Les dix-huit autres ont été observés et traités sur place par les ambulanciers.

Les services d’urgence sont intervenus ce matin vers 8 h. L’établissement scolaire situé sur la 39e avenue n’a pas dû être évacué, selon le porte-parole d’Urgences Santé, Stéphan Gascon.