Une jeune femme de 21 ans est disparue et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a demandé l’aide du public pour la retrouver.

Janie Gosselin

La Presse

Mélyna Larivière Duguay a été vue pour la dernière fois le 25 août, vers 18 h, à sa résidence d’Hochelaga-Maisonneuve. Les enquêteurs ont dit craindre pour sa sécurité en raison d’un « âge mental de 14 ans et de ses fréquentations douteuses ».

La jeune femme pèse 143 lb (65 kg) et mesure 4 pi 10 po (1,47 m). Elle a les yeux et les cheveux bruns. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un bermuda et un t-shirt. Elle a l’habitude de fréquenter le centre-ville de Montréal et les stations de métro Joliette et Papineau.

Le SPVM a demandé à toute personne ayant de l’information à propos de sa disparition de communiquer avec le 911.