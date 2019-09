(Victoriaville) Un homme de 31 ans a été arrêté en fin de nuit, mardi, dans la région des Bois-Francs, pour avoir été le conducteur présumé d’un véhicule qui avait été impliqué quelques heures plus tôt dans un délit de fuite ayant causé la mort d’une jeune femme de 24 ans.

La Presse canadienne

Vers 23 h 30, lundi, des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été informés qu’un véhicule venait de quitter la chaussée sur le Rang 4 à Saint-Samuel-de-Horton, à l’ouest de Victoriaville.

À leur arrivée, les agents ont trouvé la jeune femme au sol, vraisemblablement après avoir été éjectée de son siège de passagère du véhicule qui avait fait au moins un tonneau. Son décès a été constaté peu après.

Il n’y avait personne derrière le volant.

L’enquête policière a permis de localiser le suspect vers 4 h 30 à Sainte-Eulalie, à quelques kilomètres au nord-ouest du lieu de l’accident. Les agents l’ont fait transporter à l’hôpital car il était blessé.

Peu avant 9 h mardi, il était toujours en centre hospitalier. Les policiers devraient en savoir plus long sur son rôle dans l’accident un peu plus tard ; on décidera alors s’il comparaîtra au tribunal pour être mis en accusation.