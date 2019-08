Un homme de 42 ans originaire de La Prairie, en Montérégie, est disparu depuis mercredi dernier. Il devait se rendre en Abitibi en faisait de l’auto-stop et n’a donné aucun signe de vie depuis.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

Éric Cormier a avisé ses proches qu’il voulait se rendre en Abitibi. Il avait signifié son intention de faire le voyage à pied ou en auto-stop. Il a quitté son domicile de la Montérégie mercredi dernier, le 21 août, et il est injoignable depuis.

« Ses proches sont inquiets puisqu’ils sont sans nouvelles de lui, ce qui est contraire à ses habitudes », indique la Régie intermunicipale de police Roussillon, dans l’avis de disparition diffusé lundi.

M. Cormier mesure 1 m 80 et pèse 79 kilos. Il a les yeux et les cheveux bruns. Il porte un tatouage de style tribal avec l’inscription « Wayne » sur son bras gauche et un tatouage sur la poitrine.

Toute information concernant sa disparition peut être transmise aux policiers au

450 638-0911, poste 615.