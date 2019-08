(Saint-Jérôme) La poursuite a réclamé lundi une peine « sévère et exemplaire » de 12 ans de pénitencier contre le « dangereux et dérangé » pilote Normand Dubé, reconnu coupable d’avoir intimidé trois fonctionnaires et fait incendier leur résidence pour de banals conflits administratifs.

Louis-Samuel Perron

La Presse

La Couronne demande au juge Gilles Garneau d’envoyer à tous un message « dissuasif […] d’exemplarité avec un E majuscule ». « M. Dubé a commandé des incendies criminels pour assouvir une vengeance impulsive et incompréhensible. Il a franchi une ligne qui doit être dénoncée », a plaidé le procureur de la Couronne, Me Steve Baribeau, lundi au palais de justice de Saint-Jérôme.

Normand Dubé a déjà été condamné l’an dernier à sept ans de pénitencier pour son attaque spectaculaire sur des lignes à haute tension d’Hydro-Québec en décembre 2014. Son crime motivé par la vengeance a causé pour 30 millions de dollars en dommages à la société d’État et a bien failli plonger le Québec dans le noir en plein hiver. Il est en appel du verdict dans ce dossier, mais n’a pas contesté la peine imposée.

L’homme de 57 ans a embauché il y a quelques années des hommes de main pour incendier les résidences de trois fonctionnaires. Motivé par la vengeance, il en voulait à ces fonctionnaires pour des banalités, comme une contravention de 2000 $ pour l’importation d’un hélicoptère ou la contestation de son rôle d’évaluation foncière.

Ainsi, une surintendante de l’Agence des services frontaliers du Canada, le directeur du service d’urbanisme de Sainte-Anne-des-Plaines et une employée de cette municipalité ont subi les foudres de Normand Dubé entre 2011 et 2014. Personne n’a heureusement été blessé dans ces incendies criminels.

« En harcelant pendant des années des gens qui faisaient leur travail et en faisant mettre le feu à leur résidence, Normand Dubé a agi par pure méchanceté et avec une insouciance totalement déréglée. Juste pour faire du mal. Les gestes posés sont choquants et révoltants quand on s’attaque à des fonctionnaires parce qu’on n’est pas d’accord avec une décision », a plaidé Me Baribeau.

Une fois la plaidoirie de la Couronne terminée, ce sera ensuite au tour de l’avocat de la défense, Me Maxime Chevalier, de plaider plus tard aujourd’hui. La décision du juge Garneau devrait être rendue le mois prochain.