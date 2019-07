Fuyards du Manitoba: la GRC et l'armée revoient à la baisse leur déploiement

Mais « la GRC continue ses recherches et n'arrêtera pas avant qu'elles soient conclues ». La commissaire adjointe MacLatchy a indiqué que 11 000 kilomètres carrés avaient été vérifiés, notamment à l'aide de « drones, d'hélicoptères et d'avions ».

« Nous avons cherché sur des voies ferrées, des corridors de lignes électriques » et dans quelque 500 maisons, a-t-elle dit. Plus de 250 appels du publics ont été vérifiés. Kam McLeod et Bryer Schmegelsky sont recherchés pour le meurtre de trois personnes survenus plus tôt en juillet dans le nord de la Colombie-Britannique.