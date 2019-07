Guichet pour les victimes: Juripop étendra sa formule à tous les milieux de travail

Près de deux ans après son lancement, le mouvement #moiaussi est loin de s'essouffler. En 2018, le nombre d'agressions sexuelles dénoncées aux policiers a augmenté de 15 %, selon les plus récentes données de Statistique Canada. Pour répondre à la vague, l'organisme Juripop lancera bientôt un service de conseils juridiques gratuit ouvert à toute personne vivant du harcèlement ou une agression sexuelle sur son lieu de travail au Québec.

L'organisme, qui milite pour l'accessibilité à la justice, avait d'abord tenté l'expérience dans le milieu de la culture, après les scandales provoqués par les affaires Gilbert Rozon et Éric Salvail.

En réponse à cette crise, Juripop avait créé l'Aparté, guichet unique qui fournissait des conseils juridiques aux victimes dans l'industrie.

L'initiative a connu un succès rapide et retentissant. Depuis le début des opérations, 72 dossiers ont été ouverts à l'Aparté, soit en moyenne 1,5 dossier par semaine. Parmi les requérants, on compte 56 femmes et 16 hommes. Depuis le lancement des opérations en septembre dernier, « ça fonctionne à merveille, le téléphone n'arrête pas », a dit Sophie Gagnon, directrice de Juripop, à La Presse.

Grâce à un financement de deux millions sur cinq ans de Justice Canada, le service sera étendu à tous les milieux au début de l'année 2020, dans toute la province.