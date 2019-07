Trois ans de l'arrêt Jordan : délais réduits, avocats épuisés ?

« La crise est terminée, parce que la culture de complaisance qui existait avant l'arrêt Jordan n'existe plus », maintient M e Annick Murphy, directrice des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Un constat partagé par la juge en chef adjointe de la Cour du Québec à la chambre criminelle et pénale, Chantale Pelletier.

« Il y avait une certaine complaisance dans les délais. Les avocats disaient : "Nous, on n'est pas prêts encore avant un an." Je dirais que la crise est endiguée. »

Les sages du plus haut tribunal du pays ont établi des plafonds de 18 mois en Cour du Québec et de 30 mois à la Cour supérieure entre le dépôt des accusations et la conclusion du procès. S'ils sont surpassés, ces délais sont présumés « déraisonnables » et peuvent mettre fin au processus judiciaire, si l'accusé en fait la demande. Certains délais causés par la défense sont toutefois exclus du calcul. De plus, les dossiers amorcés avant l'arrêt Jordan sont régis par des mesures transitoires exceptionnelles qui ont permis d'éviter des dizaines de milliers d'arrêts du processus judiciaire.

Quatre, cinq, six, sept ans. Avant l'arrêt Jordan, des années pouvaient passer avant qu'un accusé - présumé innocent - ait son procès. Or, ces délais bafouaient le droit fondamental d'un citoyen d'être jugé dans un délai raisonnable, a conclu la Cour suprême en dénonçant la « culture des délais et de complaisance » du système judiciaire.

Le jour et la nuit

Trois ans plus tard, c'est le jour et la nuit en matière de délais dans les districts de la région de Montréal. « Les délais pour un procès d'une durée de deux à quatre semaines sont de quatre mois [à Montréal]. On a de la place en septembre ! », se félicitait le juge en chef de la Cour supérieure, Jacques R. Fournier, en entrevue au début du mois de juin.

« Les délais pour les causes plus compliquées doivent être autour de 18 mois. On partait de loin. Il y a trois ans, on était à 30-36 mois dans certains cas. On n'y arrivait plus ! », souligne le juge en chef. La Cour supérieure traite principalement des dossiers d'une plus grande gravité, comme les procès pour meurtre et les procès devant jury.

Les délais ont carrément diminué de moitié à la Cour du Québec, se réjouit la juge en chef adjointe, Chantale Pelletier. Pour les procès de deux jours ou plus, les délais moyens varient de six à huit mois, à partir du moment où les avocats sont prêts à fixer une date. « Avant, c'était deux fois plus long. On pouvait facilement aller à 14 ou 15 mois pour les personnes non détenues pour les procès longs », explique la juge Pelletier.