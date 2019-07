Procès de Joshua Boyle: la mère de Caitlan Coleman témoigne

Mme Coleman témoignait vendredi au procès de Joshua Boyle.

M. Boyle fait face à 19 chefs d'accusation, notamment d'agression sexuelle, de voies de fait et de séquestration, pour des crimes qui auraient été commis au retour du couple à Ottawa. Mme Coleman et M. Boyle, qui sont maintenant séparés, avaient été retenus en otages pendant cinq ans par des extrémistes liés aux talibans en Afghanistan, jusqu'à leur libération en octobre 2017.

Mme Coleman dit avoir visité sa fille deux fois à Ottawa en octobre et en décembre 2017. Lors de ces deux visites, sa fille semblait avoir peur de son mari et ressemblait à une automate sans émotion, a-t-elle relaté.

La mère de la victime présumée a affirmé que M. Boyle ne prenait pas soin des trois enfants du couple et qu'il s'attendait à ce que sa femme change leurs couches et les nourrisse même lorsqu'elle était malade et à l'hôpital.

Selon sa mère, avant de rencontrer M. Boyle, Caitlan Coleman était extravertie et imaginative, mais elle est devenue une personne différente lorsqu'elle a été libérée.