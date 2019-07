Crimes sexuels: Gilles Croze renonce à sa remise en liberté

Gilles Croze, de Saint-Charles-Borromée, près de Joliette, devra revenir en cour le 4 septembre prochain, alors que de nouveaux chefs viendront s'ajouter aux 62 dont il a déjà été formellement accusés.

L'homme de 65 ans est soupçonné d'avoir commis des infractions de nature sexuelle envers plusieurs femmes et enfants, entre 1973 et 2019, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Il a notamment été accusé d'agressions sexuelles et de voies de fait le 5 juin dernier.

Il aurait sévi dans la région de Lanaudière, sur la Rive-Sud de Montréal ainsi que dans le secteur d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick.

À la suite de dénonciations de victimes, une vaste enquête a été déclenchée : la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée ce printemps. Cette unité est appelée en renfort pour des enquêtes sur des prédateurs sexuels, pour des crimes en série, notamment dans le cas de leurre sur plusieurs victimes.

L'enquête a duré plusieurs mois, notamment en raison du territoire couvert.

« Il y aura une analyse à faire pour porter des nouveaux chefs d'accusation d'ici le 4 septembre », a indiqué la procureure du DPCP dans le dossier, Ariane Roy-Drouin, au palais de justice de Joliette, mercredi matin. Mme Roy-Drouin a par ailleurs confirmé que « plusieurs autres victimes » se sont ajoutées à la dizaine qui avaient d'abord été identifiées.