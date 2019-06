Un homme disparu dans les Laurentides

Marc-André Caron Colgan, 30 ans, de Sainte-Sophie « a été vu pour la dernière fois le 29 juin 2019 en avant-midi, alors qu'il quittait sa résidence à Sainte-Sophie pour aller prendre le transport en commun, vers la gare de St-Jérôme », a indiqué le corps de police. « Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. »

M. Caron Colgan fait environ 6 pieds et 2 pouces et pèserait 190 livres. Il a les yeux et les cheveux noir. Il parle français et pourrait porter une chaîne ornée d'une grosse croix au cou.

Toute personne qui l'aurait vu est priée de communiquer avec le 911.