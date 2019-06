La SQ plus présente sur les routes lors des longs congés

La Sûreté du Québec (SQ) annonce qu'elle intensifie ses interventions sur le réseau routier québécois à compter de ce vendredi, jusqu'au 1 er juillet, en prévision des nombreux déplacements prévus à l'occasion des longs congés de la fête nationale du Québec et de la fête du Canada.

Les policiers cibleront particulièrement la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue, ou la combinaison des deux.

La SQ signale que différents moyens permettent aux policiers de détecter les conducteurs dont la capacité de conduite est affaiblie, dont les épreuves de coordination de mouvements et les évaluations en reconnaissance de drogue.

La vitesse, le port de la ceinture de sécurité et l'utilisation du téléphone cellulaire au volant feront également partie des infractions visées par les policiers. La vitesse et l'utilisation du cellulaire au volant constituent les principales causes de collisions mortelles au Québec.

En 2018, 14 personnes ont perdu la vie et 369 autres ont été blessées sur le territoire patrouillé par la Sûreté du Québec lors des longs congés de la Saint-Jean et de la fête du Canada. Le total des quatre années précédentes pendant cette même période a été de 49 morts et 2460 blessés.