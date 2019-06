Une septuagénaire manque à l'appel à Montréal

« Beauport François a été vue pour la dernière fois, vers 8 h 30 ce matin, alors qu'elle était à sa résidence située dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville », indique le Service de police de la Ville de Montréal dans un communiqué.

« Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité, car elle fait du diabète et elle n'aurait pas pris sa médication depuis ce matin. Elle pourrait donc faire une crise d'hypoglycémie très rapidement. De plus, elle pourrait être confuse et avoir de la difficulté à s'orienter. »

Mme François a la peau noire, les cheveux bruns et les yeux noirs. Au moment de sa disparition, elle portait un long chandail rose, des pantalons de jeans bleu, des mocassins noirs et une sacoche noire.

« Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 », indique la police.