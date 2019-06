Crime organisé: une arrestation musclée comme si vous y étiez

Les enquêteurs des Crimes majeurs et de la Division du crime organisé du SPVM ont obtenu une autorisation d'écoute le 23 février 2017. Dès le 3 mars, ils ont entendu sur les lignes Laguerre et un complice parler de « trois kis », et les policiers ont conclu que les suspects s'apprêtaient à braquer des trafiquants pour s'emparer de 3 kg de cocaïne.

De plus, le 1 er août 2016, après une tentative de meurtre commise vraisemblablement contre le mafieux Marco Pizzi, les policiers ont constaté qu'un individu avait communiqué avec Vladimir Laguerre. « Il a commencé à être d'intérêt pour nous », a raconté le sergent-détective Gilles Gagné, des Crimes majeurs du SPVM.

Il se trouvait parmi cinq individus liés à la mafia et aux gangs qui étaient sur écoute dans le cadre d'une enquête baptisée Mazout et destinée à élucider le meurtre d'Angelo D'Onofrio, un client innocent du café Hillside, commis le 2 juin 2016.

L'accusé, Vladimir Laguerre, 29 ans, résidant de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, a un procès pour complot de vol qualifié et possession d'arme.

Le 3 mars 2017, les enquêteurs ont filé les suspects et les ont vus faire du repérage dans le secteur des rues French et Sainte-Claire, dans le secteur Tétreaultville, dans l'est de Montréal. Ils ont alors décidé d'intervenir.

« On connaissait les antécédents de Vladimir Laguerre. Il a déjà été arrêté avec une arme. Il se tient avec des gens de la mafia. Dans nos chartes, il y a trois sortes de risques : faible, modéré et élevé. Laguerre est d'une dangerosité élevée, alors on a fait intervenir le GTI », a décrit le témoin Gagné.

Lors de son arrestation, Laguerre avait dans sa ceinture un pistolet avec un chargeur - mais dont aucune balle n'était encore chambrée - et un autre chargeur plein, à part.