Agitation au congrès d'un lobby pétrolier et gazier à Montréal

Des militants environnementalistes ont perturbé le congrès de l'Association pétrolière et gazière du Québec - tout juste rebaptisée l'Association de l'énergie du Québec - lundi matin, à Montréal.

Certains d'entre eux ont collé leurs mains avec de la « superglue » à des portes de salle de conférence pour dénoncer ce changement d'appellation - à leurs yeux purement cosmétique.

Un des militants, Anthony Garoufalis-Auger, explique avoir voulu « démasquer » les membres de l'industrie qui « se donnent une autre image pour que les gens pensent qu'ils font partie de la solution ».

Éric Tétreault, porte-parole de l'AEQ, soutient qu'un nouveau nom et un nouveau logo étaient nécessaires pour refléter la « véritable révolution » menée par l'industrie, qui développe selon lui des technologies inédites et se montre à l'écoute des communautés locales.

« On n'est plus dans le pétrole et dans le gaz conventionnel », fait-il valoir.

M. Tétreault précise par ailleurs que « les joueurs issus du secteur pétrolier ne feront pas partie de l'association ».

M. Garoufalis-Auger maintient néanmoins que le retrait des mots « pétrolière » et « gazière » - dorénavant indissociables des changements climatiques dans l'imaginaire collectif - ne reflète pas les activités de ce type de lobby, qui « veut continuer de produire des énergies fossiles et qui va nous amener vers notre extinction ».