Poupée sexuelle: un homme de Terre-Neuve accusé de pornographie juvénile acquitté

Un homme de Terre-Neuve accusé de possession de pornographie juvénile relativement à l'achat d'une poupée sexuelle de la taille d'un enfant a été déclaré non coupable, jeudi.

Un juge de la cour provinciale a déclaré jeudi que la Couronne n'avait pas réussi à prouver hors de tout doute raisonnable que Kenneth Harrisson savait ce qu'il y avait dans la boîte livrée à son domicile de Saint-Jean, en 2013.

Le juge Mark Pike a dit avoir accepté le témoignage d'un expert selon lequel la poupée représentait bel et bien de la pornographie juvénile, et a ajouté que les raisons invoquées par M. Harrisson pour commander la poupée n'avaient pas l'air vraies. Il a toutefois conclu que la Couronne n'avait pas satisfait le fardeau de la preuve.

Lors du procès, M. Harrison a témoigné qu'il avait voulu commander une poupée de taille adulte pour remplacer dans son existence un fils décédé plus de 20 ans auparavant, à l'âge de six mois.

Cette affaire pour le moins particulière fait son chemin devant les tribunaux depuis des années. Il s'agirait du premier procès au Canada portant sur des accusations de pornographie juvénile en lien avec une poupée sexuelle.

Kenneth Harrisson, âgé de 54 ans, a été déclaré non coupable de possession de pornographie juvénile et de mise à la poste de choses obscènes. Il a aussi été acquitté face à deux accusations de contrebande et de possession de marchandises interdites en vertu de la Loi sur les douanes.