Sainte-Catherine: appel à la population pour retrouver un pêcheur disparu

La Régie intermunicipale de police Roussillon fait appel au public pour identifier un homme dans la soixantaine possiblement disparu. Il a été aperçu par une passante alors qu'il pêchait dans l'eau du parc Optimiste à Saint-Catherine vers 10 h 30, son équipement de pêche et une deuxième canne non loin sur la berge. À 13 h 15, la passante retrouve l'équipement et la deuxième canne à pêche abandonnés. Inquiète, elle contacte les autorités.

L'homme entre 60 et 70 ans, barbe blanche, portant un chapeau brun pâle et des bottes hautes de pêche, n'a pas été retrouvé par les policiers qui ont ratissé le secteur en quête d'indices. Ils ont été aidés des services incendie et de la Garde côtière dans leurs recherches.

Aucun appel pour signaler la disparition d'un homme correspondant à cette description n'a été logé au service de police jusqu'à présent. La Régie demande à toute personne pouvant reconnaître cet homme de le signaler au service de police en composant le 911.