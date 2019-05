Meurtre à Brossard: la victime ne serait pas liée au crime organisé

M. De Souza, 24 ans, a succombé à ses blessures dans la nuit à l'hôpital. Il avait été atteint d'au moins un projectile d'arme à feu à l'intérieur du restaurant Sofia, dans le quartier DIX30.

Une arme de poing retrouvée à l'extérieur d'un restaurant tout près et un véhicule incendié sur le chemin des Prairies « pourraient être liés » au meurtre, a dit la porte-parole du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) Mélanie Mercille. Aucun suspect n'a été arrêté pour l'instant. L'enquête du SPAL se poursuit et n'a pas été transférée à la Sûreté du Québec.

Eric Francis De Souza avait été arrêté en 2013 pour vol, méfait et possession de biens criminellement obtenus. Il avait plaidé coupable aux accusations. L'année suivante, il s'est retrouvé devant les tribunaux à trois reprises, d'abord pour vol, possession de biens criminellement obtenus et utilisation de faux document et ensuite pour omission de se conformer à une condition, accusations auxquelles il avait plaidé coupable. En 2018, il avait aussi enregistré un plaidoyer de culpabilité pour sa troisième accusation remontant à 2014, cette fois pour voies de fait et harcèlement criminel.

Selon les premières informations obtenues, le meurtre ne serait pas lié à celui de Salvatore Scoppa, abattu lui aussi dans un endroit public la semaine dernière. M. Scoppa, lié au crime organisé, a été tué au Sheraton de Laval samedi dernier.

- Avec la collaboration de Daniel Renaud, La Presse