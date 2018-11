Lancement d'une opération nationale contre l'alcool et la drogue au volant

La Presse canadienne

Montréal

Les organisations policières du Québec et les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance-automobile du Québec (SAAQ) ont lancé il y a quelques heures une opération nationale concertée au cours de laquelle ils assurent une surveillance accrue et des contrôles routiers intensifs en matière d'alcool et de drogue au volant.