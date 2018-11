Deux femmes agressées en pleine rue à Québec

Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital ; on ne craignait plus pour leur vie, aux dernières nouvelles obtenues par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Quelques heures après l'agression survenue vers 2 h 45 sur la rue Saint-Vallier Ouest, une femme et un homme, âgés respectivement de 31 et de 34 ans, ont été arrêtés et placés en détention provisoire en attendant leur interrogatoire par les enquêteurs de l'unité des crimes majeurs du SPVQ. Leur comparution au tribunal pourrait avoir lieu plus tard, au Palais de justice de Québec.

Le mobile de l'attaque n'est pas encore connu, mais il semble que les personnes impliquées se connaissent.