Longueuil: quatre arrestations pour des vols

Les suspects sont deux hommes de 50 et 88 ans et deux femmes de 50 ans. Ces quatre personnes se trouvaient à la même adresse dans un quartier résidentiel de Montréal. Elles auraient sévi 18 fois sur le territoire de l'agglomération de Longueuil et à 32 autres occasions dans des municipalités en périphérie. La série de vols aurait débuté en mai dernier et se serait poursuivie jusqu'au mois dernier.

L'agent Ghyslain Vallières, du Service de police de l'agglomération de Longueuil, a expliqué que les malfaiteurs, qui étaient munis d'outils de cambriolage, se présentaient dans des immeubles à logement ou condominiums, fracassaient la porte et s'attardaient principalement aux bijoux et aux appareils électroniques. Dans plusieurs dossiers, on a pu observer qu'un cure-dent ou un autre petit objet obstruait la serrure de la porte de l'endroit visité par les suspects.

Les quatre personnes possédaient des antécédents judiciaires en diverses matières. Elles devront maintenant faire face au palais de justice de Longueuil à des accusations pour introduction par effraction, complot et recel.